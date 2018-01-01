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Суд отпустил Труханова

Вчера, 15:34

Градоначальника Одессы обязали не выезжать за пределы города без разрешения.

труханов униан
УНИАН
Соломенский районный суд Киева в четверг отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки. 

Решение было принято после того, как депутат Рады Дмитрий Голубов согласился взять на себя личное обязательство по чиновнику.

"Применить к подозреваемому Геннадию Труханову меру пресечения в виде личного обязательства. Определить поручителем народного депутата Верховной Рады Дмитрия Голуба", — сказал судья.

Ходатайство Специальной прокуратуры о помещении Труханова под стражу с возможностью выхода под залог в 50 миллионов гривен судья отклонил. Мэра освободили в зале суда под аплодисменты сторонников и крики "Браво!".

Суд обязал Труханова прибывать к детективам НАБУ и прокурорам САП по первому требованию и не отлучаться без разрешения из города Одесса.

Напомним, Труханова и еще четырех чиновников мэрии подозревают в завладении средствами местного бюджета.  Сторона обвинения также заявила, что у Труханова, вероятно, имеется паспорт гражданина России, выданный в 2002 году и паспорт гражданина Греции от 2011 года.

14 февраля в аэропорту "Борисполь" Труханов и его заместитель Павел Вугельман были задержаны.

 
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Геннадий Труханов, мэр Одессы, Одесса, НАБУ, Дмитрий Голуб, Соломенский суд
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