Трагедия 2 мая в Одессе. Суд оправдал пророссийских участников беспорядков

Пятерых фигурантов, находившихся под стражей, освободили.

Суд оправдал пророссийских участников беспорядков фото: Думская

В Черноморске (бывший Ильичевск) Одесской области городской суд признал невиновными подозреваемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе

Соответствующий приговор огласила коллегия Ильичевского городского суда, сообщает УНИАН.

Как сообщает "Думская", пятерых фигурантов, находившихся под стражей, освободили. Оправдательный приговор коллегия судей под председательством Филиппа Журавля зачитывала несколько часов.

Суд констатировал, что убедительных доказательств вины обвиняемых Сергея Долженкова и других прокуратура не представила: "Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину".

Следствие, как считают служители Фемиды, было проведено из рук вон плохо. Например, улицу Греческую и торговый центр "Афины" осмотрели только через две недели после трагедии.

Коллегия отказалась принимать во внимание показания главного свидетеля обвинения Александра Посьмиченко из-за неустранимых противоречий, а также предъявленные прокурорскими фото- и видеоматериалы, поскольку это копии, а не оригиналы. Зато были приобщены фотографии свидетеля стороны защиты Александра Лесика. Учтены и его показания, что пророссийские активисты были без оружия и "в пляжных тапочках", а проукраинские — вооружены до зубов, хорошо организованы, "а у некоторых были наколоты татуировки в виде свастики".

Также признаны недопустимыми доказательствами протоколы опознания фигурантов свидетелем Посьмиченко. Во-первых, он опознавал их по фотографиям, а не вживую, что является нарушением. Кроме того, для опознания, кроме фото обвиняемых, прилагались фото известных голливудских актеров и футболиста Дэвида Бекхема – суд считает, что это сделали специально, чтобы Посьмиченко было легче "узнать" того же Долженкова.

"Обвинение не смогло опровергнуть заявление защиты о том, что подсудимые просто помогали милиционерам охранять порядок", — говорится в приговоре.

Отдельно подчеркивается, что обвинение политически ангажировано: на скамье подсудимых сидят только пророссийские участники трагических событий, при том что большинство погибших и пострадавших — их соратники. Единственный обвиняемый с украинской стороны — Сергей Ходияк, но его освободили под давлением активистов.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

На скамье подсудимых — 19 фигурантов, 5 из которых содержатся в СИЗО. Еще один фигурант — Владислав Ильницкий в августе сбежал в Российскую Федерацию.

Фото: "Думская".