Тука назвал главную цель "кремлевского карлика" по Донбассу

Главе РФ нужно оставлять пути для отступления, считает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий.

Владимир Путин Reuters

Об этом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал в интервью "Апострофу".

По словам чиновника, главу России нужно выгонять, оставляя какие-то пути для отступления.

"… сейчас главная цель этого кремлевского карлика — выйти из этой ловушки с наименьшими потерями. Как политическими, так и личными. Это непростой вопрос", — сказал собеседник.

Тука надеется, что и западные партнеры нашей страны это учитывают, что "там есть специалисты высокого уровня, которые понимают, что не стоит Путина загонять в тупик". "Потому что любая, даже ничтожная, крыса, если загнать ее в тупик, становится опасной", — добавил замминистра.

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин говорил, что РФ не хочет мира на неподконтрольной Киеву территории востока Украины, там страна-агрессор желает сохранить свою колонию.