У Путина нет шансов на расширение агрессии — российский политолог

Сейчас очень серьезные процессы ведутся внутри политической верхушки РФ, отметил Пионтковский.

Владимир Путин Reuters

Российский политолог и публицистзаявил, что при сегодняшнем настрое Запада у президента РФнет никаких шансов на расширение агрессии, на повестке дня стоит вопрос о его отступлении.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

По мнению собеседника, у Кремля никогда не было ресурса на агрессию против Европы, а были наглость и политическая воля.

"И пока Путину не сопротивлялись, он эту агрессию осуществлял. Может быть, Запад мобилизовало сопротивление Украины, у которой оказалась армия (которой не было весной 2014 года). Путин же первые поражения потерпел как раз в Украине…", — заявил эксперт.

Пионтковский подчеркнул, что "при сегодняшнем настрое Запада никаких шансов для расширения своей агрессии у Путина нет, на повестке дня стоит вопрос о его отступлении, и очень серьезные процессы ведутся внутри российской политической верхушки".

"Большинство настроены на то, чтобы как-то наладить отношения с Западом. Ведь выяснилось, что размеры активов, которые российская верхушка держит в США, по оценке американского Национального бюро экономических расследований, составляют один триллион долларов", — добавил публицист.

"Вот сейчас они и думают в Москве, как одновременно сохранить один триллион ворованных денег, Донбасс с Крымом и власть. Это серьезная и в принципе неразрешимая задача для Кремля — от чего-то придется отказываться", — отметил аналитик.

Ранее военный эксперт, журналист Юрий Бутусов говорил, что на Донбассе противник захочет каким-либо образом обострить ситуацию для того, чтобы показать, что Владимир Путин защищает "русский мир".