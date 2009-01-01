Украина имеет армию, от которой в России выступает холодный пот — обозреватель

У нашей страны есть такие вооруженные силы, которые могут защитить ее цивилизационный выбор, отметил Пономарь.

Репетиция военного парада в Киеве, иллюстрация УНИАН

Политический обозревательзаявил, что Украина имеет армию, от которой в России выступает холодный и липкий пот.

Об этом эксперт написал на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос, поддерживает ли он проведение в Киеве военного парада по случаю Дня Независимости.

По словам аналитика, он не просто "за" мероприятие.

"Поддерживаю ли я проведение военного парада? Я не просто поддерживаю проведение парада. Я очень поддерживаю проведение парада. Я буду смотреть парад, если не смогу лично присутствовать", — отметил обозреватель.

Пономарь добавил, что будет гордиться своей Украиной и нашей армией. "Я буду торжествовать от того, что по Киеву будет маршировать НАТОвский сапог. Я буду наслаждаться тем, что НАТО — наш главный союзник и друг", — подчеркнул эксперт.

"Я буду радоваться тому, что сбывается мечта наших предков и мы имеем армию, от которой в России выступает холодный и липкий пот. Пот ненависти и страха. Пот невозможности изменить и отменить то, что Украина в Европе. И Украина имеет такую армию, которая может и в состоянии этот цивилизационный выбор защитить", — говорится в сообщении.

Ранее профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань говорил, что Кремль считается только с силой, власти РФ принимают в расчет силу украинской армии и силу санкций.