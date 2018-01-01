Украина передала ООН список узников Кремля

Постпред Украины при ООН поговорил с братом заключенного Карпюка Валентином.

Владимир Ельченко un.org

Украинская сторона передала Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу список незаконно удерживаемых в РФ украинцев.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН, бывший посол Украины в РФ Владимир Ельченко.

"Был трогательный телефонный разговор с Валентином Карпюком-младшим - братом политузника Николая Карпюка, который отбывает незаконное наказание в РФ. Один из списка узников Кремля, который только что передали генсекретарю ООН", - написал Ельченко в Twitter.

Ранее сообщалось, что Украина направила в Международный суд ООН меморандум о нарушениях Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

По словам президента Петра Порошенко, документ "содержит невероятное для практики суда количество доказательств". В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что текст меморандума занимает около 17 500 страниц, всего 29 томов весом 90 кг.

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