Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями РФ в финансировании терроризма

Украина направила в Международный суд ООН меморандум о нарушениях Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Об этом сообщи в Facebook президент страны Петр Порошенко.

По словам президента, документ "содержит невероятное для практики суда количество доказательств".

В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что текст меморандума занимает около 17 500 страниц, всего 29 томов весом 90 кг. "Сегодня Россия получит от нас своеобразный "подарок" (ко Дню России. - Прим.) в Международном суде ООН", - написал Климкин в Twitter.

Ранее сообщалось, что на ближайшем заседании парламента Европарламента планируется принять резолюцию, по которой страны-члены ЕС объявят дипломатический бойкот Чемпионату мира по футболу, который начнется 14 июня в России. "Европейский парламент, скорее всего, призовет к дипломатическому бойкоту чемпионата мира-2018 в резолюции по правам человека в России, которую должен одобрить 14 июня", - написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.