Украина потребовала от "Газпрома" прокачивать газ через свою ГТС в прежних объемах

Игорь Насалик заявил, что Украине не выгодны поставки в объемах, предложенных Алексеем Миллером.

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С таким заявлением в среду, 11 апреля, выступил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

"Заявления Миллера о 10-15 млрд кубометрах - наша страна не пойдет на такие объемы. Для Украины это невыгодно. При объеме транзита около 40 млрд кубометров - экономические показатели такие же, как у "Северного потока". При увеличении объема свыше 40 млрд кубометров - транспортировка через ГТС Украины экономически выгоднее, чем через "Северный поток", - сказал он.

Напомним, глава "Газпрома" предложил Украине доказать свою целесообразность в качестве транзитера и готовность поставлять газ в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год.

Для сравнения, в 2017-м году Украина транспортировала 93 млрд кубометров российского газа, а в 2016-м — 82 млрд.