"Украина сама себя ранила". Западные эксперты прокомментировали выдворение Саакашвили

Мнения экспертов обнародовал аналитический центр Atlantic Council.
Такое мнение аналитическому центру Atlantic Council высказал международный обозреватель Михаил Боцюркив, экс-глава пресс-офиса специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
"Торопливая депортация сигнализирует о начале президентской избирательной кампании в Украине. Очевидно, что Порошенко – находящийся под огнем критики за сворачивание реформ - желал любой ценой убрать со сцены раздражающего и харизматичного соперника. Такое событие не несет ничего хорошего оппозиции, поскольку указывает на то, что в Администрации президента готовы играть жестко и ставить свои собственные интересы гораздо выше имиджа страны", - сказал Боцюркив.
В понедельник стало известно сначала о задержании Саакашвили Украинский силовиками, а позже о
По мнению американского политолога Адриана Каратницкого, история с Саакашвили для Украины еще далека от завершения.
"Очевидно, что карьера Саакашвили стремительно сходит на нет. Бывший президент Грузии продолжает мечтать о новых революциях, которые вновь вознесут его. Но быстрое "падение" Саакашвили – следствие неверного толкования им плюралистической по сути политики в Украине. Там народ иногда поддерживает популистов, но никогда до конца не доверяет и не поклоняется им как идолам. Судьба Саакашвили парадоксальным образом указывает на успех революций, он помогал организовывать. Они предъявили миру крепкие гражданские общества в Грузии и Украине и отдалили политический дискурс дальше от улицы к области технических экспертов, медиа, институтов и политической борьбы. Впрочем, учитывая энергию и харизму Саакашвили, его нельзя полностью сбрасывать со счетов", - считает он.
По мнению Дайан Фрэнсис, исследователя аналитического центра Atlantic Council, ситуация с выдворением Саакашвили продемонстрировала, что в Украине отсутствует верховенство права.
"Сага Саакашвили началась, когда Порошенко своей имперской прихотью десантировал его в Украину, предоставив ему важную работу, а затем дал ему гражданство. За считанные месяцы Саакашвили подал в отставку и обвинил Порошенко в коррупции и выступил против него. Какие выводы из этого? Порошенко то проявляет милость, то лишает ее, чтобы заставить несогласных молчать. Суды Украины отвергли нормы международного права, когда не предоставили Саакашвили статус беженца − из-за того, что он является политическим врагом Порошенко. Такие злоупотребления - в сочетании с другими - указывают, что в Украине до сих пор не существует верховенства права. Там правит олигархия ", - считает она.
Украина сама себя ранила, считает Питер Дикинсон, издатель журнала Business Ukraine.
"Внешним наблюдателям (за выдворением Саакашвили - прим. ред) следует понимать, что в Украине царит беззаконие и хаос. Последний эпизод этой комедии ошибок с авторитарным привкусом – применение силовых мер по Саакашвили. Поскольку он достаточно заметная на международной арене персона, Украине гарантирован отрицательный пиар, а ему - места на первых полосах СМИ. В будущем он, вероятно, все равно будет пытаться вернуться в украинскую политику, поскольку там лежат его единственное надежды остаться на арене истории. Он еще достаточно молод, чтобы браться за академическую работу и будет пытаться любым образом вернуться в Украину", - подытожил он.
Напомним, ранее в сети появилась видеозапись задержания Саакашвили.