"Мы найдем путь". Саакашвили намерен вернуться в Украину, видео

Бывший грузинский политик и экс-глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили собирается в рамках действующего законодательства найти метод возвращения в Украину.

В эфире телеканала Zik политик сообщил, что на данный момент находится под охраной в одном из отелей Варшавы.

"Обязательно! Я думаю мы найдем путь, как это сделать абсолютно легально. Очень мало времени осталось этой власти", - ответил Саакашвили.

Оппозиционер заявил, что основанием для возвращения является его намерение спасти Украину от диктатуры.

"Дело - в необходимости спасти Украину от диктатуры", - подчеркнул Саакашвили.

Напомним, 12 февраля Михеил Саакашвили прибыл в Польшу в связи с депортацией из Украины.