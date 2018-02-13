"Украина сама себя ранила". Западные эксперты прокомментировали выдворение Саакашвили

13 февраля 2018, 09:45

Мнения экспертов обнародовал аналитический центр Atlantic Council.

Михеил Саакашвили во время митинга

Состоявшееся накануне выдворение из Украины Михеила Саакашвили указывает на то, что президент Петр Порошенко готов жертвовать международной репутацией страны ради того, чтобы достичь собственные политические цели.

Такое мнение аналитическому центру Atlantic Council высказал международный обозреватель Михаил Боцюркив, экс-глава пресс-офиса специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"Торопливая депортация сигнализирует о начале президентской избирательной кампании в Украине. Очевидно, что Порошенко – находящийся под огнем критики за сворачивание реформ - желал любой ценой убрать со сцены раздражающего и харизматичного соперника. Такое событие не несет ничего хорошего оппозиции, поскольку указывает на то, что в Администрации президента готовы играть жестко и ставить свои собственные интересы гораздо выше имиджа страны", - сказал Боцюркив.

В понедельник стало известно сначала о задержании Саакашвили Украинский силовиками, а позже о

По мнению американского политолога Адриана Каратницкого, история с Саакашвили для Украины еще далека от завершения.

"Очевидно, что карьера Саакашвили стремительно сходит на нет. Бывший президент Грузии продолжает мечтать о новых революциях, которые вновь вознесут его. Но быстрое "падение" Саакашвили – следствие неверного толкования им плюралистической по сути политики в Украине. Там народ иногда поддерживает популистов, но никогда до конца не доверяет и не поклоняется им как идолам. Судьба Саакашвили парадоксальным образом указывает на успех революций, он помогал организовывать. Они предъявили миру крепкие гражданские общества в Грузии и Украине и отдалили политический дискурс дальше от улицы к области технических экспертов, медиа, институтов и политической борьбы. Впрочем, учитывая энергию и харизму Саакашвили, его нельзя полностью сбрасывать со счетов", - считает он.

По мнению Дайан Фрэнсис, исследователя аналитического центра Atlantic Council, ситуация с выдворением Саакашвили продемонстрировала, что в Украине отсутствует верховенство права.

"Сага Саакашвили началась, когда Порошенко своей имперской прихотью десантировал его в Украину, предоставив ему важную работу, а затем дал ему гражданство. За считанные месяцы Саакашвили подал в отставку и обвинил Порошенко в коррупции и выступил против него. Какие выводы из этого? Порошенко то проявляет милость, то лишает ее, чтобы заставить несогласных молчать. Суды Украины отвергли нормы международного права, когда не предоставили Саакашвили статус беженца − из-за того, что он является политическим врагом Порошенко. Такие злоупотребления - в сочетании с другими - указывают, что в Украине до сих пор не существует верховенства права. Там правит олигархия ", - считает она.

Украина сама себя ранила, считает Питер Дикинсон, издатель журнала Business Ukraine.

"Внешним наблюдателям (за выдворением Саакашвили - прим. ред) следует понимать, что в Украине царит беззаконие и хаос. Последний эпизод этой комедии ошибок с авторитарным привкусом – применение силовых мер по Саакашвили. Поскольку он достаточно заметная на международной арене персона, Украине гарантирован отрицательный пиар, а ему - места на первых полосах СМИ. В будущем он, вероятно, все равно будет пытаться вернуться в украинскую политику, поскольку там лежат его единственное надежды остаться на арене истории. Он еще достаточно молод, чтобы браться за академическую работу и будет пытаться любым образом вернуться в Украину", - подытожил он.

Напомним, ранее в сети появилась видеозапись задержания Саакашвили.

 

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эксперты выдворение Саакашвили
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