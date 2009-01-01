Украинские военные контролируют трассу, которая ведет к Горловке — боец "Филин"

Если по дороге будет идти бронетехника, ее уничтожат, отметил военнослужащий.

Украинские силовики на Донбассе, иллюстрация facebook.com/alla.push

Украинские военнослужащие взяли под контроль трассу, которая ведет к захваченной боевиками

Об этом в интервью ТСН рассказал боец Вячеслав Власенко (позывной "Филин"), освобождавший поселок Новолуганское во главе 46-го отдельного батальона спецназначения "Донбасс-Украина".

В то же время он подчеркнул, что наши воины видят любые перемещения на дороге.

"Она (трасса — ред.) полностью под нашим контролем… есть если там будет идти бронетехника, военная техника, она будет уничтожена", — отметил собеседник издания.

Также Власенко подтвердил, что воины "выровняли" Светлодарскую дугу. "Да, на сегодняшний день — это уже идет почти сплошная ровная линия", — добавил боец.

Ранее пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сообщил, что 16-22 января на востоке Украины уничтожены 14 боевиков, а более 20 — получили ранения.

Видео: ТСН