В частной разведке США объяснили, почему Кремль мог допустить переворот в Луганске

Российские власти заинтересованы в том, чтобы в захваченном городе была стабильная ситуация, отметили в Stratfor.

Возможно, Кремль хотел создать впечатление непричастности к конфликту на Донбассе Зеркало недели

По ее данным, интерес властей РФ заключается в поддержании стабильности в городе.

"Москва могла допустить эскалацию ситуации, чтобы создать впечатление, что Россия не контролирует сепаратистские силы напрямую, и добавить "правдоподобия" в отрицание своей роли в конфликте", — говорится в статье.

При этом "маловероятно, что Кремль позволит ситуации ухудшиться до такой степени, что внутренняя ссора боевиков станет угрожать его контролю над оккупированной территорией или его переговорам о вводе миссии миротворцев ООН на Донбасс".

Напомним, 21 ноября в Луганске уволенный с должности главы "Министерства внутренних дел" самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Корнет устроил военный переворот. Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, ссылаясь на сведения своих источников, писал, что главарь псевдореспублики Игорь Плотницкий сбежал в Россию.

Эксперты объяснили "Главреду", из-за чего мог разгореться конфликт в рядах боевиков "ЛНР", что не поделили лидер псевдореспублики и Корнет, какие последствия могут иметь нынешние события в Луганске, а также какова роль "кукловодов" из Москвы в этих процессах, ознакомиться с их мнениями можно здесь.