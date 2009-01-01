В Госпогранслужбе опровергли обвинения Беларуси: украинский самолет не пересекал границу

Белорусская сторона заблаговременно была предупреждена о выполнении полетов ведомственным самолетом на указанных участках.

Украинский пограничник dpsu.gov.ua

Самолет DA-42 Государственной пограничной службы Украины 25 сентября выполнял плановый полет и не нарушал воздушного пространства Беларуси.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян в Facebook.

"Что касается возможного нарушения воздушного пространства Беларуси патрульным самолетом Госпогранслужбы Украины... Самолет DA-42 Государственной пограничной службы Украины 25 сентября выполнял плановый полет с целью воздушного мониторинга государственной границы на участках Черниговского и Житомирского пограничных отрядов", — отметил он.

По словам Слободяна, белорусская сторона заблаговременно была предупреждена о выполнении полетов ведомственным самолетом на указанных участках.

"Самолет оборудован системой вторичной локации, что позволяет органам управления воздушным движением отслеживать полет самолета. Органы управления воздушным движением "Украэрорух" наблюдали полет самолета. По их информации нарушений государственной границы не зафиксировано", — подчеркнул он.

"Радиотехнические подразделения ПС ВС Украины наблюдали полет самолета. Нарушений государственной границы с их стороны не зафиксировано. Самолет оборудован современной навигационной системой "GARMIN-1000", которая позволяет экипажу осуществлять навигацию с высокой точностью", — отметил представитель Госпогранслужбы.

Также по материалам объективного контроля ведомственной системы отслеживания маршрута полета самолета "АВИАТРЕКИНГ" нарушений не зафиксировано.

"Конечно, в пределах компетенции Госпогранслужба еще раз проверит всю техническую документацию, касающуюся данного полета, для объективного установления истины", — отметил Слободян.

Схема полета DA-42 вдоль границы Беларуси Фейсбук О.Слободяна

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Беларуси выступило с заявлением, в котором обвинило Украину в нарушении ее воздушного пространства самолетом DA-42.

Фото: Фейсбук О.Слободяна.