В Кабмине уверены, что Россия уйдет с Донбасса уже весной 2018 года

Грымчак отметил, что войска РФ во время ротаций не оставляют боевикам ничего из оружия: отстрелялись — и вышли.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак на телеканале Эспрессо.TV.

"Это информация, которую я лично, я это подчеркиваю, получил из нескольких источников, которые находятся в Москве и за "поребриком". Мне даже был назван точный срок, когда это произойдет. Это март-апрель 2018 года", — заявил Гримчак.

При этом он не назвал имена людей, которые ему об этом сообщили.

"Понимаете, в чем дело, есть люди, которые передавая что-то (информацию, — ред.), очень рискуют", — отметил политик.

Кроме того, по словам заместителя министра, эта точка зрения также находит подтверждение в открытых источниках, которые, по его словам, сообщают о том, что "финансирование оккупированных районов со стороны России на следующий год не предусмотрено".

"Известно и то, до какого месяца будет идти это финансирование — максимально, до сентября следующего (2018 — ред.) года", — подчеркнул политик.

Также Грымчак обратил внимание на то, что в последнее время российские войска во время ротаций не оставляют боевикам ничего из оружия и боеприпасов.

"Они отстрелялись — и вышли", — пояснил он.

О скором выводе российско-террористических войск из временно оккупированных районов свидетельствует и поведение главарей бандформирований.

"Часть руководителей стала искать жилье в Абхазии, в Подмосковье", — добавил Грымчак.

Что же касается возвращения под контроль Украины полуострова Крым, то это произойдет тогда, когда Россия упадет гораздо тяжелее: и экономически, и внутриполитически", подчеркнул Грымчак.

Напомним, ранее источники в украинской власти сообщали, что проект резолюции по введению миротворцев на восток Украины могут принять до конца 2017 года, что сделает возможным окончательное решение вопроса Донбасса к 2019-му году.