В МИДе рассказали, в чем ФСБ обвиняет Павла Гриба

Дипломатам поручили узнать причины и обстоятельства задержания укранца, отметил Кирилич.

Павел Гриб Фейсбук И.Гриба

Сына члена общественного совета при Госпограничной администрации ГПСУ, советника главы синодального управления военного духовенства УПЦ КП, офицера-пограничника запаса Игоря Гриба — Павла —обвиняет в терроризме.

Об этом рассказал официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, пишет УНИАН.

По его словам, посольству нашей страны в РФ и Генконсульству в Ростове-на-Дону поручено обратиться с нотой в МИД России с требованием, в частности, обеспечить доступ украинских консулов к задержанному, сообщить о причинах и обстоятельствах задержания.

"Сегодня (7 сентября — Ред.) Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от управления ФСБ России по Краснодарскому краю о содержании Павла Гриба в Краснодаре", — отметил представитель ведомства.

Напомним, 24 августа Игорь Гриб (19-летний гражданин Украины) поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой ранее познакомился и общался только в соцсетях. СМИ узнали, что она россиянка, собеседница подтвердила — парня похитила ФСБ. Позже Игорь Гриб, ссылаясь на данные МИД Украины, заявил, что его сын находится в СИЗО российского Краснодара.