В ОБСЕ объяснили, в чем сложность введения миротворцев на Донбасс

Сейчас звучат различные предложения по миротворцам на Донбассе, однако они имеют разные подходы.

Миссия ОБСЕ на Донбассе, иллюстрация. twitter.com/OSCE_SMM

Такое мнение высказал генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, который с официальным визитом находится в Киеве, сообщает "5 канал".

Главная причина в том, что звучат различные предложения по миротворцам на Донбассе, однако они имеют разные подходы.

По его словам, ОБСЕ готова содействовать в этом вопросе.

"Миссию должен согласовать Совбез ООН. Сейчас, если посмотреть на различные предложения, четкого понимания еще нет, и процесс принятия такого решения будет сложным. ОБСЕ готова к консультациям, и готова предложить свои знания и экспертные навыки. У нас есть более трех лет опыта деятельности в этом районе, одновременно мы еще раз призываем стороны к выполнению Минских договоренностей", — заявил Генсек ОБСЕ.

Однако, какой именно вариант предложения по миротворцам готова поддержать ОБСЕ и поддержит ли она инициативу Украины ввести миротворцев на всю территорию оккупированного Донбасса, до российско-украинской границы — пока неизвестно.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что РФ предлагает создать вооруженную миссию ООН на Донбассе для защиты наблюдателей ОБСЕ.

Как известно, Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

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