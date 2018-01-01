Рада приняла документ, требующий мировую общественность не допустить запуска "Северного потока-2"

Такое постановление поддержали 266 нардепов.

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Такое постановление в четверг, 5 апреля, поддержали 266 нардепов.

"Обращаясь к парламентам и правительствам иностранных государств, мировому бизнес-сообществу, Верховная рада Украины призывает сделать всё возможное для полного и необратимого запрета на строительство газопровода Nord Stream 2", — отмечается в заявлении.

Кроме того, украинские парламентарии считают, что в случае запуска нового газопровода, корпорация "Газпром" будет контролировать объем и цену всего газового рынка Европы.

"Газпром также получит физическую возможность вообще отказать в поставках газа странам Центральной Европы – которые сегодня добросовестно покупают у монополиста газ по международно признанным коммерческим контрактам", – говорится в пояснительной записке к постановлению.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко назвал сторонников строительства "Северного потока-2" сообщниками РФ в ее гибридной войне.