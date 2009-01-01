В России Януковичу продлили на год право на временное убежище

Это информацию подтвердил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Виктор Янукович Reuters

Беглому экс-президенту Виктору Януковичу управление по вопросам миграции главка МВД России по Ростовской области продлило право на временное убежище до 26 октября 2018 года.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Это информацию изданию подтвердил адвокат Януковича Виталий Сердюк. "Причинами, ставшими основанием для убежища, являются политическое преследование и угроза жизни на территории Украины. Они не отпали, в связи с чем и был продлен срок действия документа", — сказал адвокат.

Отмечается, что Янукович не получал российского гражданства или вида на жительство в РФ и не намерен делать этого в будущем. "Только временное убежище до возвращения на территорию Украины", — добавил Виталий Сердюк.

Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что никаких иных документов для легального пребывания в России у Виктора Януковича нет. Сведений о получении им российского гражданства, вида на жительство или общегражданского паспорта нет ни в одном из учетов МВД.

Также сообщается, что место официальной регистрации Янукович также не менял. Таким образом, он по-прежнему зарегистрирован в частном жилом доме на улице Еременко в Ростове-на-Дону.

Напомним, беглый экс-президент Виктор Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.