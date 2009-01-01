В СБУ заявили, что антиукраинская кампания России будет более агрессивной

В СБУ заявили, что против Украины уже 4 год ведется информационная война, для этого привлекаются огромные финансовые и человеческие ресурсы.

kapri.dn.ua В Службе безопасности Украины прогнозируют, что антиукраинская кампания Российской Федерации будет становиться более агрессивной.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

"Надо понимать, что против Украины уже четвертый год ведется информационная война, для этого привлекаются огромные финансовые и человеческие ресурсы. Легко спрогнозировать, что антиукраинская кампания России и в дальнейшем будет становиться все более агрессивной, и мы будем на это соответственно реагировать", — заявила она.

Кроме того, она заверила, что при наличии законных оснований, угрозы национальной безопасности, СБУ и в дальнейшем принимать ограничительные меры в виде депортации/запрета на въезд в страну, в том числе и в отношении журналистов.

Напомним, ранее СБУ прекратила "деструктивную деятельность журналистки Марии Князевой", которая под псевдонимом "Саушкина" работала на пропагандистские кремлевские телеканалы.