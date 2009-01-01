В штабе АТО рассказали, где на Донбассе оживились боевики

На востоке нашей страны за сутки террористы полсотни раз открывали огонь.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

за прошлые сутки, 29 мая, боевики 50 раз стреляли по позициям украинских воинов, противник повысил огневую активность на Луганском направлении.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы несколько снизили интенсивность применения запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, зафиксированы пять фактов его использования.

На Приморском направлении бандформирования 18 раз били по оборонительным укреплениям сил АТО, обстреляли из артсистем позиции у Красногоровки.

Враг из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно атаковал опорные пункты в районе Павлополя, Гнутово, Чермалыка, Новотроицкого, Тарамчука, Березового и Талаковки. У Павлополя применил и 82-мм минометы, а неподалеку Талаковки — вооружение БМП.

На Донецком направлении злоумышленники осуществили 15 обстрелов, зачастую вели огонь по позициям в пригороде Авдеевки — там несколько раз использовали 120 и 82-мм минометы, гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, под вражескими обстрелами из 82-мм минометов, вооружения БМП и пехотного вооружения неоднократно оказывались опорные пункты в районе Луганского, что на Светлодарской дуге. Также боевики использовали минометы вблизи Зайцево, Верхнеторецкого и поселка Пески.

На Луганском направлении за прошедшие сутки зафиксировано 17 фактов применения террористами оружия, что свидетельствует о повышении огневой активности противника на этом направлении.

Бандиты обстреливали украинских воинов, которые держат оборону неподалеку Крымского, Новозвановки, Новоалександровки, Катериновки и станции Донец. Там враг в основном бил из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров.

"В результате боевых действий за прошедшие сутки трое украинских защитников получили ранения", — добавили в штабе.

Ранее в Минобороны сообщили, что с начала 2017 года в зоне проведения АТО погибли 98 украинских военнослужащих, более 800 — ранены. Ознакомиться со сведениями министерства можно здесь.

Видео: Військове телебачення України