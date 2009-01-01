В штабе АТО рассказали хорошие новости с фронта

Сегодня на востоке нашей страны боевики открывали огонь более 10 раз.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
По данным ведомства, террористы открывали огонь на трех направлениях из разного оружия.
"Из гранатометов и стрелкового оружия на Мариупольском направлении оккупанты обстреливали Гнутово, Водяное, Широкино", — отметили в пресс-службе.
На Донецком из тех же видов вооружения атаковали Авдеевку и Зайцево. На Луганском направлении террористы использовали 120-мм минометы, неоднократно обстреливая Крымское.
Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сообщил, что 9-15 января в зоне спецоперации были уничтожены семь боевиков, а еще 14 — получили ранения.