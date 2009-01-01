В зоне АТО боевики нарушали "тишину" на двух направлениях

На востоке нашей страны за сутки террористы более 20 раз открывали огонь.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
В ведомстве уточнили, что основная активность противника сохранялась на Донецком направлении, а на Приморском в конце суток была "тишина".
Почти 70% от общего количества суточных обстрелов, осуществленных врагом, приходятся на Авдеевскую промзону, шахту "Бутовка" и Зайцево.
В частности, вчера после 18 часов террористы несколько раз открывали огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям в районе промзоны Авдеевки, шахты, Зайцевого, а также Песков. На Луганском направлении злоумышленники обстреляли из гранатомета позиции у Катериновки.
"По оперативным данным, в настоящее время основные усилия противника направлены на поддержание готовности резервов, скрытого управления войсками, совершенствование фортификационного оборудования и проведение мероприятий боевой подготовки. Признаков подготовки к наступательным действиям нет", — добавили в штабе.
Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник рассказал, что на Донбассе с 21 по 27 августа были уничтожены девять боевиков, а 17 — получили ранения. Узнать больше о потерях врага можно здесь.