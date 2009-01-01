В зоне АТО боевики нарушали "тишину" на двух направлениях

На востоке нашей страны за сутки террористы более 20 раз открывали огонь.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

За прошлые сутки, 31 августа, вбоевики 24 раза нарушили, обстреляв украинских воинов на двух направлениях.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что основная активность противника сохранялась на Донецком направлении, а на Приморском в конце суток была "тишина".

Почти 70% от общего количества суточных обстрелов, осуществленных врагом, приходятся на Авдеевскую промзону, шахту "Бутовка" и Зайцево.

В частности, вчера после 18 часов террористы несколько раз открывали огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям в районе промзоны Авдеевки, шахты, Зайцевого, а также Песков. На Луганском направлении злоумышленники обстреляли из гранатомета позиции у Катериновки.

"По оперативным данным, в настоящее время основные усилия противника направлены на поддержание готовности резервов, скрытого управления войсками, совершенствование фортификационного оборудования и проведение мероприятий боевой подготовки. Признаков подготовки к наступательным действиям нет", — добавили в штабе.

Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник рассказал, что на Донбассе с 21 по 27 августа были уничтожены девять боевиков, а 17 — получили ранения. Узнать больше о потерях врага можно здесь.

Видео: Військове телебачення України