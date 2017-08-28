Потрепаны "мотострелки" и "морпехи" ДНР. В Минобороны назвали потери боевиков за неделю

Пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник заявил, что в зоне спецоперации на Донбассе за прошедшую неделю (21-27 августа) были уничтожены девять боевиков, а 17 — получили ранения.

Об этом спикер рассказал на брифинге, ссылаясь на данные военной разведки, пишет УНИАН.

По его словам, самые большие потери понесли "3 отдельная мотострелковая бригада" и "9 отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты" самопровозглашенной ДНР (орудуют под захваченной Горловкой и на Мариупольском направлении соответственно).

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины подтверждены потери противника за минувшую неделю, которые составили девять погибших и 17 раненных оккупантов", — отметил полковник.

Напомним, на Донбассе боевики обстреливают позиции сил АТО, а те, в свою очередь, открывают ответный огонь. Ранее Александр Мотузяник говорил, что в зоне спецоперации с 14-20 августа были уничтожены 30 боевиков, а 51 — получил ранения.