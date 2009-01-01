Все кругом мерзавцы. Чорновил рассказал, что Польша ругается не только с Украиной

Правящие польские партиии заинтересованы в том, чтобы за счет украинского вопроса взять ситуацию под контроль в стране.

Правящие структуры Польши за счет Украины пытаются решить свои внутренние политические проблемы. Однако украинские власти повели себя мудро и сдержано, ведь наше государство сейчас не в том положении, чтобы поссориться с еще одним соседом.

Так прокомментировал ситуацию в украинско-польских отношениях политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил для "Главреда".

"В Украине и у власти, и у оппозиции хватило ума не играться в политизацию истории. В отличие от Польши. То, что Порошенко, Климкин и Гройсман будут избегать в адрес Польши каких-то громких заявлений и выпадов в стиле "сам дурак", было понятно изначально — Украина сейчас не в том положении, чтобы рассориться с еще одним соседним государством, тем более членом Евросоюза и НАТО. Однако можно было опасаться, что праворадикальные партии начнут откровенную антипольскую кампанию и начнут давить на власть — мол, "нас обидели, на это нужно ответить". Но в Украине все повели себя разумно и сдержано", — считает Чорновил.

Аналитик напомнил, "как пару лет назад, во время предыдущей атаки польской власти на Украину на исторической почве, Андрей Ильенко сказал, что мы будем более мудрыми и не будем опускаться до того, чтобы "меряться с поляками геноцидами".

По его словам, все это продемонстрировало уровень политиков в Украине.

"А в Польше сейчас все неоднозначно. Сама партия "Право и справедливость" — это интересный конгломерат очень разных общественных и политических групп, часть из которых имеют долгую историю, часть появилась сравнительно недавно или присоединились к партии из ультраправой среды. В Польше крайние ультраправые часто получают поддержку со стороны России. Но в самой Польше их не особо поддерживает население. Та же партия "Змяна", со стопроцентным российским финансированием и руководством, которая была заточена на откровенно антиукраинскую деятельность, потерпела стопроцентное фиаско. Даже ее попытка раскрутить "Реституцию Кресов", задача которой — вернуть польское имущество, расположенное на территории Западной Украины, или получить компенсацию за оставленную поляками на этой земле собственность, полностью провалилась.

Лет пять-семь назад к партии "ПиС" начали присоединяться ультрарадикалы, которые не нашли себе другого места, в том числе и ультрарадикалы, которые были завязаны на российские интересы.

Самое большое сосредоточение ультрарадикализма и реваншизма собрано в Польском институте национальной памяти. Причем ругаются и спорят сейчас они не только с Украиной, а со всеми. Намного серьезнее они разругались с Германией. Также у них идут споры со Швецией, с Брюсселем. Все что-то им должны, все у них что-то отобрали, все против них воевали, все кругом мерзавцы, и все должны перед Польшей извиниться… Этот институт стал ядром ультрареваншистских настроений, которые начали развиваться в "правой", но достаточно адекватной партии "ПиС". И эта ультрарадикальная группа в партии начала играть в свою игру. Эта игра была малоперспективной, пока у партии "ПиС" были серьезные перспективы и рейтинги (она обладала 50%-ной электоральной поддержкой). И игрались они сначала в "закручивание гаек" у себя в Польше. Но их рейтинги круто пошли вниз, и шансы этой политической силы на следующих выборах резко стали падать", — говорит Чорновил.

Однак, отмечает он, "в такой ситуации начали нарастать некоторые внутренние противоречия. И эта группа, которая идеологически сконцентрирована вокруг Польского института национальной памяти (а самыми выдающимися личностями этой группы являются политический лузер, министр иностранных дел Витольд Ващиковский, который нанес огромный ущерб отношениям Польши и ЕС, это провал, которого Польша не знала никогда; а также вице-премьер-министр — министр культуры Петр Глинский, который ранее считался весьма мудрым и взвешенным человеком, но сейчас тоже стал играть в ультрарадикализм), начала жестка передавливать правящее ядро — спикера Сейма, президента страны и премьер-министра. В итоге, в партии "Право и справедливость" началась игра "А кто здесь больший патриот?". На мой взгляд, пока что доминируют эти политиканы в Польше".

Чорновил также отметил, что, "исходя из действий администрации польского президента и кабинета министров Польши, там готовится некий удар в ответ. И, переняв очень грязную риторику, обе правящие структуры заинтересованы в том, чтобы за счет украинского вопроса взять ситуацию под контроль, а дальше все-таки играть не в политиканство, а в политику".

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Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Варшава идет ва-банк. Почему испортились отношения Украины и Польши".

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