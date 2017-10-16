"Все обсуждаемо". Нидерланды предложили убежище участникам и свидетелям уничтожения рейса МН17

Если же фигурант причастен к трагедии, но хочет сотрудничать, то речь может идти о сделке, заявил главный прокурор Нидерландов.

Место крушения "Боинга" на Донбассе Reuters

Нидерланды готовы предоставить убежище свидетелям или участникам трагедии MH17 , которые готовы сотрудничать со следствием.

Об этом заявил главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке в интервью "Новой газете".

"Не только "Хмурому", но и другим гражданам России, которые готовы с нами сотрудничать, мы можем предложить разные варианты. В случае если речь идет о статусе свидетеля, то мы готовы предоставить гарантии защиты и безопасности в любой точке мира и подыскать для него убежище в любом месте на планете...

Если же фигурант причастен к трагедии, но хочет сотрудничать, то речь может идти о сделке, предусмотренной законами Нидерландов", — отметил он.

Главный прокурор Нидерландов утвердительно ответил на вопрос о том, что причастные могут рассчитывать на предоставление убежища.

"Обычно мы не даем убежища такого рода фигурантам. Но, опять же, надо будет понять степень причастности фигуранта, понять, какой информацией он обладает и как может помочь расследованию трагедии. Все обсуждаемо", — добавил Вестербеке.

Напомним, ранее представители пяти стран — Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины — подписали соглашение, в котором подтвердили свою политическую поддержку и приверженность сотрудничеству по вопросу наказания виновных в куршении самолета "Боинг-777" в небе над оккупированным Донбассом.