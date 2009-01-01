Вятрович о запрете въезда в Польшу: мне неприятно, но это пощечина всей Украине

Вятрович назвал причины, по каким он стал персоной нон грата в Польше.

Владимир Вятрович. Главред

Директор Украинского института национальной памяти

Об этом историк рассказал на чате в "Главреде".

"Если говорить обо мне лично, то, безусловно, это неприятно, потому что я по крайней мере несколько раз в год бываю в Польше, у меня там много друзей. Я часто участвую в разного рода конференциях. Также люблю посещать какие-то культурные мероприятия в Польше. Поэтому для меня лично это будет неприятно", — отметил историк.

Вятрович назвал причины, по каким он стал персоной нон грата в Польше.

"Проблема не во мне персонально. Проблема заключается в том, что причиной запрета моего въезда на территорию Польши, по сути, является мое требование как должностного лица к нашим польским партнерам — соблюдать украинское законодательство на украинской территории. А такая причина — это нечто совершенно невиданное и скандальное в истории мировой дипломатии. И это пощечиной всей Украине, а не мне лично.

Убежден, что в лице Министерства иностранных дел или уполномоченных государственных органов должна отреагировать на такие вещи. Потому что, повторюсь, проблема — не во Владимире Вятровичу, а в том, что наши польские коллеги намеренно пытаются избежать соблюдения законодательства Украины на украинской территории и избежать диалога с компетентными уполномоченными государственными органами, перенеся решение на самом деле довольно простой проблемы памятников на украинской и польской территории на более высокий политический уровень", — считает он.

Вятрович также напомнил о прецедентах, которые имели место с предыдущей украинской властью, когда, например, вопрос о строительстве польского мемориала в Быковне решался на уровне экс-президента Украины Виктора Януковича.

"В результате польская сторона получила то, что хотела, — этот монумент поставили. Но он до сих пор не узаконен, согласно украинскому законодательству. По сути, в юридическом плане он висит в воздухе. Убежден, что стремление и сейчас решать подобные вопросы на уровне президента связано с тем, что это будет подано президенту в пакете с какими-то другими проблемами экономического или сфере безопасности, чтобы, таким образом, было легче добиться уступчивости со стороны Украины", — говорит историк.

Он также отметил, что не будет идти не на какие-то уступки по соблюдению законодательства на украинской территории.

"Я, со своей стороны, могу рассматривать этот вопрос только в том контексте, к которому я уполномочен, то есть в контексте соблюдения законодательства об охране памятников на украинской территории. И соответственно я не могу, и не буду идти на какие-то уступки по соблюдению законодательства на украинской территории. Но, надеюсь, у руководства украинского государства хватит ума и терпения не поддаваться на провокации и на это давление.

Я прекрасно понимаю, что любые наши уступки в этом направлении спровоцируют дальнейшее давление. Могу привести яркий пример: в этом году, когда наши важные и символические шаги навстречу польским коллегам, были восприняты не как наша способность к переговорам и признак доброй воли, а как признак слабости. Имею в виду тот случай, когда в начале этого года был разрушен памятник в Гуте Пеняцкой погибшим полякам. Этот памятник, кстати, не был легализован, то есть, по сути, он был незаконным с точки зрения украинского законодательства.

Буквально через несколько недель после акта вандализма над этим памятником он был восстановлен средствами и усилиями украинской общины. Но никаких шагов по другую сторону границы тогда так и на увидели ... 15 разрушенных украинских памятников на польской территории так и остаются разрушенными", — подчеркнул Вятрович.

Напомним, 2 ноября министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что польские власти будут принимать меры, "которые не позволят людям с крайне антипольскими позициями посещать Польшу".

"Люди, которые намеренно пропагандируют униформу СС "Галичина", в Польшу не попадут", — подчеркнул Ващиковский.

Также он добавил, что Польша и Украина "имеют разные подходы к примирению".

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Варшава идет ва-банк. Почему испортились отношения Украины и Польши".