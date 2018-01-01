Заключенных в России украинцев хотят обменять на крымских дезертиров

В офисе омбудсмена сейчас идет подготовка к обмену украинских полшитзаключенных на крымских дезертиров.

Об этом заявил представитель уполномоченного Верховной Рады с прав человека Михаил Чаплыга в эфире телеканала NEWSONE.

По его мнению, сейчас идет подготовка к такому обмену.

"Есть такие граждане Одинцов и Баранов, которые уже получили приговоры. Тут вопрос: будут ли они их обжаловать. Другая информация о том, что дело Сущенко уже передали в суд. Фактически я в этом вижу достаточно активную подготовку к обмену Баранова и Одинцова на Сущенко и Сенцова", — пояснил он.

Чаплыга также отметил, для того, чтобы такая форма обмена состоялась, они должны получить приговоры в России и Украине, а потом быть помилованы.

Напомним, суд Киева признал дезертира Александра Баранова виновным в государственной измене. Его приговорили к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания - младший сержант. Также Дарницкий райсуд Киева вынес приговор крымскому дезертиру Максиму Одинцову. Ему предстоит провести в тюрьме ближайшие 14 лет.