Били битой, руками и ногами. Под Киевом в новогоднюю ночь подростки напали на парня

Самому младшему из злоумышленников 12 лет, отметили в полиции.

Правоохранители выяснили, кто принимал участие в нападении на парня Житомир-info

В новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января — в Глевахе Киевской области (находится под столицей) подростки жестоко избили 18-летнего парня — наносили удары деревянной битой, руками и ногами, пострадавший находится в больнице.

Один из злоумышленников после избиения вытащил из кармана потерпевшего кошелек и найденные там деньги разделил между товарищами, правоохранители уже узнали, кто причастен к преступлению, говорится на странице ГУ Нацполиции в регионе.

По данным ведомства, нападение совершено около 2:30 часов. "Благодаря слаженным действиям полицейских, причастные к избиению лица были установлены на протяжении часа. Ими оказались пятеро ребят: самому старшему — 14, младшему, шестикласснику — 12 лет", — отметили в полиции.

Двое из них в поле зрения полиции не попадали. Родители остальных злоумышленников неоднократно привлекались к административной ответственности по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей). По факту избиения парня начато производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Напомним, вечером 14 декабря в Киеве кавказцы на Mercedes из-за замечания о езде по тротуару избили парня-пешехода, а потом наехали и провезли километр на капоте на скорости. Узнать больше об инциденте можно здесь.