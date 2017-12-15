В Киеве кавказцы на Mercedes из-за замечания избили парня и километр провезли на капоте

В четверг вечером, 14 декабря, в Киеве кавказцы на Mercedes из-за замечания о езде по тротуару избили парня-пешехода, а потом наехали и провезли километр на капоте на скорости.

Конфликт произошел по адресу Воздухофлотской проспект, 23, пострадавший травмировал палец, у него разбито лицо, подвернута нога, ссадины, синяки, сообщил он dtp.kiev.ua, говорится на странице издания в Facebook.

"… в 20:45… попросил водителя, который ехал по тротуару и сигналил мне, быть аккуратнее. За это был избит. Пытался скрыться с места и наехал на меня, протащив меня километр на капоте на скорости", — отметил парень.

Пешеход утверждает, что чудом выжил, упав с капота авто. "Mercedes E-class 2013 черного цвета. Номера АА5533РР. Заявление написал… Люди — два лица кавказкой национальности. Оба 175-185 см, 90-110 кг. Машина оформлена не на них", — добавил молодой человек.

Напомним, вечером 13 декабря в Голосеевском районе Киева между двумя группами людей возник конфликт, была стрельба, использовали слезоточивый газ, пострадали шесть человек. Узнать больше о случившемся можно здесь.