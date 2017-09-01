Драка в ночном клубе Николаева. АТОшник дал отпор "озверевшей" компании, опубликованы видео

Кочневу удалось дать отпор агрессивной компании.

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В Николаеве в ночном клубе "Дискус" Корабельного района произошла драка между группой молодых людей и участником АТО, которому удалось дать отпор "озверевшей" компании.

Видеокамеры зафиксировали, как мужчина крепкого телосложения в полосатой рубашке (Игорь Кочнев, участник АТО) подходит к барной стойке, а вслед за ним идет компания парней и предъявляет ему претензии, сообщает издание "Корабелов.Инфо".

У стойки между ними становится друг участника АТО (в красной футболке), пытаясь остановить конфликт. Но ему это не удается и завязывается драка.

Отмечается, что Кочневу, защищаясь, удалось перебраться через барную стойку, в него полетели бутылки, стаканы, потом и сами нападавшие забежали за стойку, продолжив избивать мужчину. К счастью, ему удалось дать отпор агрессивной компании.

На видеозаписи запечатлены лица молодых людей, либо участвовавших в той или иной мере в кровавом конфликте, либо находящихся рядом.

Та же драка в ночном клубе с другой камеры.

Напомним, драка с поножовщиной между экс-бойцом АТО и сторонником ЛДНР в Киеве

видео: korabelov.info