ДТП и убийство. В разведке узнали о новых преступлениях боевиков на Донбассе

На захваченной территории резкого возросло число противоправных действий, совершенных военнослужащими РФ, отметил Лысенко.

Боевики на Донбассе, иллюстрация sprotyv.info

На захваченной части Донбасса замкомандира одной из "воинских частей"на авто сбил гражданское лицо, человека госпитализировали в тяжелом состоянии, другой пьяный боевик забил до смерти свою жену вследствие бытовой ссоры.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, ссылаясь на данные военной разведки.

По его словам, на оккупированных территориях "наблюдается обострение общественно-политической обстановки в результате резкого увеличения количества преступлений и противоправных действий, совершенных российскими военнослужащими".

"Кроме того, проводится расследование убийства 1 ноября этого года в неслужебное время "офицера" одной из частей так называемого "второго армейского корпуса" (террористическая ЛНР — Ред.)", — добавил спикер.

Ранее Андрей Лысенко говорил, что в подконтрольной боевикам Пантелеймоновке (находится под Горловкой) Донецкой области пьяный террорист тяжело ранил двух гражданских лиц и сотрудника так называемого МВД самопровозглашенной ДНР.

Видео: Ukraine Crisis Media Center