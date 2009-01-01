ДТП и убийство. В разведке узнали о новых преступлениях боевиков на Донбассе

На захваченной территории резкого возросло число противоправных действий, совершенных военнослужащими РФ, отметил Лысенко.
Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, ссылаясь на данные военной разведки.
По его словам, на оккупированных территориях "наблюдается обострение общественно-политической обстановки в результате резкого увеличения количества преступлений и противоправных действий, совершенных российскими военнослужащими".
"Кроме того, проводится расследование убийства 1 ноября этого года в неслужебное время "офицера" одной из частей так называемого "второго армейского корпуса" (террористическая ЛНР — Ред.)", — добавил спикер.
Ранее Андрей Лысенко говорил, что в подконтрольной боевикам Пантелеймоновке (находится под Горловкой) Донецкой области пьяный террорист тяжело ранил двух гражданских лиц и сотрудника так называемого МВД самопровозглашенной ДНР.
Видео: Ukraine Crisis Media Center