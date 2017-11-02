ДТП и убийство. В разведке узнали о новых преступлениях боевиков на Донбассе

На захваченной части Донбасса замкомандира одной из "воинских частей" самопровозглашенной ДНР на авто сбил гражданское лицо, человека госпитализировали в тяжелом состоянии, другой пьяный боевик забил до смерти свою жену вследствие бытовой ссоры.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, ссылаясь на данные военной разведки.

По его словам, на оккупированных территориях "наблюдается обострение общественно-политической обстановки в результате резкого увеличения количества преступлений и противоправных действий, совершенных российскими военнослужащими".

"Кроме того, (противником — Ред.) проводится расследование убийства 1 ноября этого года в неслужебное время "офицера" одной из частей так называемого "второго армейского корпуса" (террористическая ЛНР — Ред.)", — добавил спикер.

Ранее Андрей Лысенко говорил, что в подконтрольной боевикам Пантелеймоновке (находится под Горловкой) Донецкой области пьяный террорист тяжело ранил двух гражданских лиц и сотрудника так называемого МВД самопровозглашенной ДНР.

Видео: Ukraine Crisis Media Center