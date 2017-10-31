Беспредел в ДНР. Боевики у блокпоста расстреляли авто, есть погибший

На временно оккупированном Донбассе сотрудники так называемого "ГАИ" расстреляли гражданское авто из-за того, что водитель не остановился на требование прекратить движение.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сотрудникам так называемого "ГАИ" оккупанты разрешили открывать огонь на поражение по гражданскому транспорту, водители которого не выполняют требования об остановке. В результате на блокпосту вблизи населенного пункта Калиновка расстреляли гражданское авто, которое не остановилось на такое требование. Водитель легковушки в результате инцидента погиб", — рассказал Лысенко.

По его словам, чтобы скрыть вину за гибель мирного жителя оккупанты пытались ввести местное население в заблуждение, обвинив погибшего в причастности к диверсионной деятельности.

Напомним, ранее в разведке назвали вражеские потери в зоне АТО: за неделю ранены и убиты 36 оккупантов.

Видео: Ukraine Crisis Media Center.