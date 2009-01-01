ДТП на Львовщине. Nissan выскочил на встречку и протаранил Fiat, есть погибшая и пострадавшие

Авария произошла сегодня около 11:30 в селе Кудрява Городокского района.
Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП во Львовской области.
Согласно сообщению, авария произошла сегодня около 11:30 в селе Кудрява Городокского района.
Как установили правоохранители, водитель автомобиля "Ниссан Альмера" не справился с управлением на скользкой дороге, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Фиат Скудо".
"В результате ДТП пассажирка "Ниссана" погибла на месте происшествия. Водителя "Ниссана" и трое пассажиров "Фиата" каретой скорой помощи доставлено в больницу", — подчеркивается в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области в ДТП с участием двух рейсовых автобусов погиб иностранец.
Фото: lv.npu.gov.ua.