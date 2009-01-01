ДТП на Львовщине. Nissan выскочил на встречку и протаранил Fiat, есть погибшая и пострадавшие

Авария произошла сегодня около 11:30 в селе Кудрява Городокского района.

ДТП на Львовщине lv.npu.gov.ua

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек и еще четверо травмировались.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП во Львовской области.

Согласно сообщению, авария произошла сегодня около 11:30 в селе Кудрява Городокского района.

Как установили правоохранители, водитель автомобиля "Ниссан Альмера" не справился с управлением на скользкой дороге, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Фиат Скудо".

"В результате ДТП пассажирка "Ниссана" погибла на месте происшествия. Водителя "Ниссана" и трое пассажиров "Фиата" каретой скорой помощи доставлено в больницу", — подчеркивается в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области в ДТП с участием двух рейсовых автобусов погиб иностранец.

Фото: lv.npu.gov.ua.