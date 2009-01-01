ДТП в Словакии. Грузовик протаранил бус с заробитчанами, есть погибший и пострадавшие

Раненые доставлены в больницу в Вранове и Гуменном.

Грузовик протаранил бус с заробитчанами Мукачево.net

В субботу, 11 ноября, в Словакии столкнулись автобус с закарпатскими работниками и грузовик, погиб 38-летний мужчина.

Об этом идет речь в сообщении Mukachevo.net.

Отмечается, что авария произошла в районе Нижнего Грабовца (Прешовский край).

"ДТП произошло примерно за час до полуночи. Столкнулся Mercedes Sprinter с грузовиком (оба авто на украинской регистрации из Закарпатья). Экипаж грузовика не пострадал", — сообщил директор регионального управления пожарно-спасательного корпуса в Прешове.

В микроавтобусе один человек погиб и трое тяжело травмированы, в том числе водитель. Раненые доставлены в больницу в Вранове и Гуменном.

Известно, что на микроавтобусе возвращались с работы в Чехии закарпатские заробитчане. Грузовой автомобиль ехал им навстречу, на нем перевозилось электромеханическое оборудование.

Полиция начала расследование ДТП. В частности, уже стало известно, что у водителя грузовика обнаружили в крови алкоголь.

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины выясняют информацию о дорожно-транспортном происшествии с участием украинских автобуса и грузового автомобиля в Словакии.

Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, сообщает УНИАН.

"Проверяет консул. У меня с ним был разговор полчаса назад. Уточняет с полицией", — сказал дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области бус протаранил гужевую подводу, погибли трое.

Фото: mukachevo.net.