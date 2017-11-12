ДТП в Одесской области. Бус протаранил гужевую подводу, погибли трое

Пассажирку автомобиля госпитализировали с многочисленными переломами.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций Национальной полиции в Одесской области.
Отмечается, что ДТП произошло на автодороге между селом Виноградовкой и городом Болград.
В полицию поступило сообщение о том, что вблизи села Васильевка микроавтобус столкнулся с гужевой подводой.
"В результате столкновения трое пассажиров, ехавших на телеге, погибли", — сообщили в главке.
Предварительно установлено, что пассажирку автомобиля госпитализировали с многочисленными переломами.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Черновцах мужчина, сбивший насмерть на микроавтобусе студентку, сдался копам.
Фото: @gunp.odessa.