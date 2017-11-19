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"Лучший замес за пару месяцев". "Доктор Смерть" назвал потери врага у Кадиевки

Сегодня, 15:50

Боевики "продолжают выпрашивать" под Калиново, рассказал Чернов.

Донецк, могилы, боевики
Могилы боевиков на Донбассе Фото: соцсети
В больницу оккупированной Кадиевки (бывший Стаханов, — ред.), за последние сутки поступили 7 боевиков раненых под Калиново, причем четверо из них умерли.

Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого росСМИ называют "Доктор Смерть", написал в Twitter.

"Сутки с небольшим минимум 7 свежих нелегкораненых орков и минимум 4 свежака в морге! И продолжают выпрашивать под Калиново! Это уже лучший замес за пару месяцев", — написал Чернов.


Напомним, ранее Чернов рассказал о новых потерях противника у ДАПа.

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Чернов, Доктор Смерть, Кадиевка, ЛНР, боевики, раненые, убитые
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