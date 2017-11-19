"Лучший замес за пару месяцев". "Доктор Смерть" назвал потери врага у Кадиевки

Боевики "продолжают выпрашивать" под Калиново, рассказал Чернов.
Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого росСМИ называют "Доктор Смерть", написал в Twitter.
"Сутки с небольшим минимум 7 свежих нелегкораненых орков и минимум 4 свежака в морге! И продолжают выпрашивать под Калиново! Это уже лучший замес за пару месяцев", — написал Чернов.
#ЛНР #Кадиевка больница: на 12:30 (по #Киев) за сутки с небольшим минимум 7 свежих нелегкораненых орков и минимум 4 свежака в морге!— Александр Чернов (@Utilizator_) November 19, 2017
И продолжают выпрашивать под #Калиново!
Это уже лучший замес за пару месяцев! Далі буде...
Напомним, ранее Чернов рассказал о новых потерях противника у ДАПа.