"Лучший замес за пару месяцев". "Доктор Смерть" назвал потери врага у Кадиевки

В больницу оккупированной Кадиевки (бывший Стаханов, — ред.), за последние сутки поступили 7 боевиков раненых под Калиново, причем четверо из них умерли.

Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого росСМИ называют "Доктор Смерть", написал в Twitter.

"Сутки с небольшим минимум 7 свежих нелегкораненых орков и минимум 4 свежака в морге! И продолжают выпрашивать под Калиново! Это уже лучший замес за пару месяцев", — написал Чернов.

#ЛНР #Кадиевка больница: на 12:30 (по #Киев) за сутки с небольшим минимум 7 свежих нелегкораненых орков и минимум 4 свежака в морге!

И продолжают выпрашивать под #Калиново!

Это уже лучший замес за пару месяцев! Далі буде... — Александр Чернов (@Utilizator_) November 19, 2017





Напомним, ранее Чернов рассказал о новых потерях противника у ДАПа.