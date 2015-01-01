На Луганщине с боем поймали диверсанта ЛНР, опубликовано фото

Злоумышленник является бывшим "начальником штаба военной комендатуры" одного из районов Луганска, отметили в СБУ.

СБУ, иллюстрация informnapalm.org

В Луганской области возле линии соприкосновения силовики с боем задержали 25-летнего члена диверсионной группы

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник хотел проникнуть на территорию, подконтрольную силам АТО, с "разведывательной целью".

"При задержании пытался оказать вооруженное сопротивление. Бой закончился захватом боевика, который оказался бывшим "начальником штаба военной комендатуры" одного из районов Луганска", — отметили в пресс-службе.

"Карьера" террориста началась в 2014 году, когда он принял участие в боевых действиях у Станицы Луганской. Возглавляемая им "комендатура" получила среди луганчан зловещую известность, поскольку там, в частности, удерживали и пытали проукраинских активистов.

Задержанный злоумышленник ssu.gov.ua

Боевику объявили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или организации, руководство или участие в них, а также содействия их созданию, деятельности). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в селе Польное Донецкой области был задержан террорист, который под руководством кадровых российских военных служил в танковом подразделении и расстреливал прифронтовые поселки Ясиноватского района региона.

Фото: ssu.gov.ua