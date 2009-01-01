На Львовщине Mercedes владельца ФК "Карпаты" попал в аварию, есть жертва: фото и видео с места ДТП

Инцидент случился вчера днем у села Ямельня.

Последствия аварии Скриншот видео с tsn.ua

В пятницу днем, 18 августа, возле села Ямельня Яворовского района Львовской областиS65 столкнулся с Opel Astra, погибла женщина-водитель второй машины.

Об этом говорится на странице Главного управления Нацполиции Львовщины в Facebook.

Поданным zaxid.net, Mercedes принадлежит львовскому бизнесмену, владельцу футбольного клуба "Карпаты" и телеканала ZIK Петру Дыминскому (госномера АС0277ВР).

"Возможно, за рулем был сам бизнесмен, однако эта информация требует официальных подтверждений… Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в Одессе водитель, у которого якобы были документы майора СБУ, на иномарке на бешеной скорости сбил мотоциклистку, затем протаранил еще три машины и скрылся с места происшествия.

Видео: ТСН