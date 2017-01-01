На Одесчине избили женщину-копа, пытались наехать на авто

Один из злоумышленников задержан, им оказался 26-летний парень.

Пострадавшая сотрудница полиции находится под наблюдением врачей УНИАН

В пятницу, 12 января, поздно вечером в селе Дачное Беляевского района Одесской области избили женщину-полицейского и пытались на нее наехать на автомобиле, один из злоумышленников задержан.

Патрульная получила травмы, она обратилась в медучреждение и находится под наблюдением врачей, сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции Одессы.

"… 12 января примерно в 23:00, при профилактической отработке автодороги М-05 "Одесса — Киев", правоохранители получили информацию о том, что в селе Дачное Беляевского района нетрезвый водитель управляет автомобилем Merсedes", — отметили в ведомстве.

Инспекторы остановили машину на улице Мира, патрульные обратили внимание на то, что водитель иномарки имеет явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина не реагировал на требования предъявить документы, вел себя агрессивно и бросался в драку.

"Во время общения с нарушителем посетители развлекательного заведения, которое находится рядом, начали угрожать правоохранителям, пытались провоцировать конфликт и хватали патрульных за униформу", — добавили в пресс-службе.

По ее данным, "на требования инспекторов прекратить незаконные действия правонарушители не реагировали, более того, занимались рукоприкладством: нанесли травмы головы женщине-инспектору и пытались автомобилем совершить на нее наезд".

Патрульные были вынуждены применить огнестрельное табельное оружие, один из нарушителей задержан, другой — скрылся на машине в неизвестном направлении. На место происшествия вызвали следственную группу, задержанного — 26-летнего парня — передали следователям. Начато производство по ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Напомним, 7 января во Львове женщина за рулем иномарки с признаками наркотического опьянения нарушила правила дорожного движения, сбила двух патрульных и одного из них провезла на капоте полкилометра.