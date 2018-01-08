Во Львове лихачка на иномарке сбила двух копов, одного — провезла на капоте полкилометра

В воскресенье днем, 7 января, во Львове женщина за рулем иномарки с признаками наркотического опьянения нарушила правила дорожного движения, сбила двух патрульных и одного из них провезла на капоте полкилометра.

Злоумышленница скрылась, правоохранители выяснили, кому принадлежит авто и нашли его, машину уже эвакуировали на штрафплощадку, говорится на странице патрульной полиции Львовской области.

"... около 13 часов на улице Генерала Чупринки патрульные остановили автомобиль Peugeot 208, который выехал на трамвайную полосу встречного движения. По требованию патрульного женщина-водитель отказалась предъявлять документы", — отметили в ведомстве.

Инспекторы заметили у нарушительницы признаки наркотического опьянения. Неожиданно женщина намеренно поехала и наехала на одного инспектора, его от удара отбросило в сторону, а потом, вывернув руль, сбила второго копа, провезла на капоте, а потом сбросила и на большой скорости покинула место происшествия. Патрульного забрала скорая помощь, врачи диагностировали у него забои, ссадины и перелом руки.

"… патрульные выяснили, кому принадлежит автомобиль и обнаружили его во дворе на улице Княгини Ольги с повреждением капота и левого зеркала. Личность гражданки также установлена", — добавили в полиции.

По ее данным, свидетели указали, что из иномарки выбежала женщина и забежала в подъезд. "26-летняя женщина уже неоднократно нарушала правила дорожного движения, и в свое время видео, где львовян возмутило поведение и нарушение упомянутого лица, даже попало в интернет-сеть", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 23 декабря заместитель начальника управления админуслуг мэрии Одессы Дианы Тирновенко обматерила патрульных и бросалась на полицейских и журналистов во время задержания. Узнать больше об инциденте можно здесь.