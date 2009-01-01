Ограбление на три миллиона. В Николаеве ночные воры обчистили ювелирку, опубликованы фото

Помещение не оснащено системой сигнализации, а охранники заснули и не слышали, когда воры проникли в помещение.

В Николаеве ночные воры обчистили ювелирку mk.npu.gov.ua

В Николаеве ограблен ювелирный магазин , воры похитили товар на три миллиона гривен.

Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что из ювелирного магазина в помещении супермаркета на пр. Богоявленском были похищены золотые украшения. Четверо злоумышленников в масках, разбив две стеклянные двери, проникли в помещение около 2:00 и похитили три сейфа с ювелирными изделиями. Двое охранников супермаркета заметили кражу только в 5:00 и сообщили в полицию.

В ходе следствия было установлено, что помещение не оснащено системой сигнализации, а охранники заснули и не слышали, когда воры проникли в помещение. По предварительным данным, похищено 5 килограммов золотых изделий на сумму более 3 миллионов гривен.

Начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса (кража, совмещенная с проникновением в помещение). Преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице вооруженные налетчики ограбили ювелирный магазин.

Фото: mk.npu.gov.ua.