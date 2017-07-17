Разбой в Виннице. Вооруженные налетчики ограбили ювелирный магазин, опубликованы фото

В Виннице банда вооруженных грабителей совершила налет на ювелирный магазин по улице Магистратская.

Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации полиции Винницкой области.

Отмечается, что во время ограбления лица мужчин были скрыты медицинскими масками. Они потребовали от охранника лечь на пол, но он оказал им сопротивление. Нападавшие тут же начали стрелять в мужчину, он был ранен в живот и бедро. Также ему нанесли удар молотком по голове.

После совершения ограбления налетчики попытались скрыться с места преступления. Однако благодаря тому, что продавец магазина все же успела нажать на тревожную кнопку, полицейские оперативно задержали банду.

В машине злоумышленников были найдены золотые вещи. Также у задержанных изъяли три пистолета, нож, рацию и другие доказательства их противозаконной деятельности.

Начальник ГУНП Винницкой области Юрий Педоса рассказал, что задержанные являются выходцами из других областей 27, 31 и 35 лет. Один из них отбывал наказание за совершение умышленного убийства, а его подельники — за разбой и кражи.

Полиция проверит причастность задержанных к совершению подобных преступлений в Херсонской, Кировоградской и Черкасской областях.

Действия задержанных квалифицированы по признакам ч.4 ст. 187 (разбой). Им грозит от восьми до пятнадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве задержали бандитов, ограбивших ювелирку.

Фото: @vinn.police.