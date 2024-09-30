Не поняли, где начинаются 'красные линии': на росТВ опозорились, объясняя слова Путина

Диктатора Владимира Путина не могут понять даже "свои".

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В России не поняли заявления Путина о "красных линиях" / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Кремль и путинская пропаганда разошлись в трактовке "ядерной красной линии", установленной Путиным, пишет Агентство.

Журналисты обратили внимание на эфир программы "Вести недели", в ходе которого Дмитрий Киселев заявил, что из заявления Путина следует, что поводом для применения ядерного оружия может стать массированный пуск беспилотников.

Оправдывая некорректные формулировки в заявлении Путина Киселев сказал, что российский диктатор таким образом "сознательно оставил пространство неопределенности".

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"Массированный старт — это сколько? 10, 20, 100? Здесь Путин, на мой взгляд, сознательно оставляет пространство неопределенности. И потом обратите, ведь не только о ракетах идет речь, а даже о беспилотниках и других летательных аппаратах. Тоже надо задуматься. И решение о ядерном ответе будет принимать один человек — Путин. А его уже столько провоцировали с Запада, что в какой-то момент лидеру России может и поднадоесть", — высказался пропагандист.

Песков же это чуть позже опроверг. Пресс-секретарь Путина в ответ попросил чрезмерно не апеллировать к новому документу.

"Ну, честно говоря, не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу. Этот документ чрезвычайно важен. Приняты важные решения. Они будут формализованы соответствующим образом, но СВО (война - ред.) продолжается своим ходом, и здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки", - сказал пресс-секретарь российского диктатора.

Кто такой Евгений Киселев Евгений Алексеевич Киселев — 15 июня 1956, Москва, Российская РФСР, СССР) - российский и украинский журналист, медиаменеджер, политический обозреватель, телеведущий, пишет Википедия.

Ядерная доктрина - что известно

На прошлой неделе Путин анонсировал ряд изменений в ядерной доктрине России. Согласно им, Россия сможет применить ядерное оружие "при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы".

"Имею в виду самолёты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты", – уточнил Путин.

В Украине такой шаг РФ назвали "инструментом запугивания, поскольку у него (Путина) не осталось других средств воздействия".

Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

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