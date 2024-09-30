Не снимая колес: как узнать, надо ли менять тормозные диски - простой способ

Определение износа тормозных дисков - ключевой фактор для обеспечения безопасности на дороге. Главред выяснил, как выявить критический износ тормозных дисков.

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Как узнать износ тормозных дисков - сколько ходят тормозные диски / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Со временем тормозные диски автомобиля изнашиваются, и водителям важно вовремя выявлять признаки их замены, чтобы обеспечить безопасность движения. Автомеханик Василий, автор YouTube-канала "Автошоу Василия", поделился собственным опытом того, как определить, что дисковые тормоза требуют замены.

Как узнать, надо ли менять тормозные диски

"Нужно внимательно следить за износом не только тормозных колодок, но и самих дисков", - отмечает Василий. Он отмечает, что есть несколько основных признаков того, как узнать износ тормозных дисков:

Уменьшение толщины диска.

"Новый диск всегда толще старого, а изношенный диск становится слишком тонким и это опасно", - объясняет эксперт. Василий рекомендует измерять толщину диска штангенциркулем и сравнивать ее с минимально допустимыми параметрами, указанными производителем.

Бортики на диске.

Если при осмотре вы обнаружили четко выраженные бортики, это признак сильного износа.

"В моем случае диск настолько стерся, что бортики были заметны даже на камере", - делится Василий.

Повреждения или трещины.

"Если есть видимые трещины, сколы или глубокие борозды, диск нужно заменить немедленно, потому что дальнейшая эксплуатация угрожает безопасности на дороге", - говорит Василий.

Неравномерный износ колодок.

Неравномерное стирание колодок может указывать на проблемы с дисками или суппортами.

"Я всегда проверяю колодки с обеих сторон, чтобы убедиться, что диск изнашивается равномерно", - подчеркивает специалист.

Что произойдет, если не заменить тормозные диски вовремя

Василий предостерегает, что езда на сильно изношенных дисках значительно ухудшает эффективность торможения.

"Это может удлинить тормозной путь, особенно при экстренных остановках", - указывает он.

Кроме того, продолжение эксплуатации таких дисков приведет к быстрому износу новых тормозных колодок, что увеличивает расходы на их частую замену.

Смотрите видео о том, что произойдет, если не заменить тормозные диски вовремя:

Как понять, что тормозной диск пора менять без снятия колеса

Эксперт советует обратить внимание на следующие признаки:

Скрип или свист во время торможения.

"Это может быть сигналом, что колодки стерлись до металла и начинают драть по диску", - объясняет Василий.

Вибрация руля во время торможения.

Вибрация свидетельствует о деформации или неравномерном износе диска.

Сколько в среднем ходят тормозные диски

"Регулярно осматривайте тормозные колодки и диски хотя бы раз в 10 тысяч км или во время сезонной замены колес", - рекомендует Василий. Также, если нет датчика износа, как в современных авто, обращайте внимание на поведение автомобиля при торможении.

Что известно о YouTube канале "Автошоу Василия" YouTube канал "Автошоу Василия" - это авторский проект украинского автомобильного эксперта и блогера Василия. Тематика канала сосредоточена на техническом обслуживании автомобилей, обзорах ремонтных работ, советах по устранению неисправностей и тестировании различных автодеталей. Василий делится своим опытом в роликах, показывая практические аспекты ремонта и ухода за авто, часто используя собственный транспорт для демонстраций. Аудитория канала более 30 тысяч пользователей.

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