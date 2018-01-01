"Опасная поездка". В Киеве на полном ходу обстреляли автобус с пассажирами: видео

Инцидент произошел на окраине столицы Украины.

Обстрел автобус facebook.com/KyivOperativ

В Киеве возле станции метрополитена "Лесная" (Святошинско-Броварская линия) неизвестные совершили обстрел маршрутного автобуса "Киев – Бровары".

Соответствующее сообщение было опубликовано в сообществе "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

"Примерно в 23:00, неподалёку от станции метро "Лесная" неизвестные люди обстреляли маршрутный автобус "Киев - Бровары". Скорее всего, что-то типа "пневмата" или "флобера". К счастью, обошлось без пострадавших", − говорится в тексте.

На обнародованной видеозаписи инцидента хорошо видно, что во время стрельбы в салоне автобуса находилась группа пассажиров. Несмотря на повреждения и куски пробитых пулями стекол, водитель транспортного средства продолжил ехать по маршруту.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Киеве ресторан обстреляли из гранатомета.

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