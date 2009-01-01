Передоз в честь дня советской армии: в Брянке наркотики убили взводного боевиков ЛНР

Всех алкоголиков и наркоманов отправили на передовую.
Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.
Как стало известно украинской разведке, для предупреждения правонарушений, связанных с употреблением спиртных напитков, военнослужащих, склонных к алкоголизму и наркомании, отправили на передовые позиции под предлогом необходимости усиления.
В то же время, отдельные военнослужащие уже начали празднование с употреблением наркотических веществ. 21 февраля от передозировки наркотиками умер командир взвода 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го АК, дислоцированной в Брянке Луганской области.
Ранее "Главред" сообщал, что Минобороны РФ в панике: наркотики массово косят российских военных в Крыму. Среди военнослужащих соединений и частей ВС РФ, дислоцирующихся на оккупированном полуострове Крыма, наблюдается рост числа случаев употребления наркотических веществ как рядовым, так и командным составом.