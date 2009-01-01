Всех алкоголиков и наркоманов отправили на передовую.

Наркотики, иллюстрация freepeople.kz

После того как стало известно, что из "армии Новороссии" хотят уволить всех алкашей и психопатов , российское оккупационное командование оригинально решило подойти к празднованию очередной годовщины бывшей советской армии в соединениях и частях 1-го и 2-го "армейских корпусов" ДНР и ЛНР, поэтому 23-26 февраля объявлены выходными днями.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, для предупреждения правонарушений, связанных с употреблением спиртных напитков, военнослужащих, склонных к алкоголизму и наркомании, отправили на передовые позиции под предлогом необходимости усиления.

В то же время, отдельные военнослужащие уже начали празднование с употреблением наркотических веществ. 21 февраля от передозировки наркотиками умер командир взвода 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го АК, дислоцированной в Брянке Луганской области.

Ранее "Главред" сообщал, что Минобороны РФ в панике: наркотики массово косят российских военных в Крыму. Среди военнослужащих соединений и частей ВС РФ, дислоцирующихся на оккупированном полуострове Крыма, наблюдается рост числа случаев употребления наркотических веществ как рядовым, так и командным составом.