Под Донецком бойцы АТО уничтожили вражескую БМП, опубликовано видео

Я принял решение использовать противотанковые средства, рассказал офицер-десантник.
Видео, в котором украинский военный рассказывает об уничтожении машины боевиков, опубликовано на YouTube-канале "Военного телевидения".
"Офицер-десантник, заместитель командира роты. Вблизи Донецка первым выстрелом из ПТРК уничтожил БМП противника, которая вела огонь по нашим позициям", — говорится в описании к видео. "Были сумерки...
"Я принял решение использовать противотанковые средства, изменил позицию, переместился. Прицелился, сделал пуск. Точно не было понятно, попал или нет. Потом загорелось, сдетонировал боекомплект, было видно, что это БМП", — рассказал военный.
Напомним, в зоне АТО боевики десятки раз стреляли, ранены украинские воины.
Видео: Військове телебачення України.